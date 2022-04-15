Роскомнадзор назначил единственного поставщика телеконтента в интернете

Роскомнадзор на пять лет назначил платформу «Витрина ТВ» единственным поставщиком вещания общедоступных телеканалов в интернете, следует из приказа ведомства.

«Установить, что ООО «Витрина ТВ» является единственной уполномоченной организацией по обеспечению распространения общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — сказано в документе.

«Витрина ТВ» учреждена медиахолдингами ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Газпром-Медиа» и «Первым каналом» в 2017 году. Через год была запущена трансляция в интернете семи каналов — СТС, РЕН ТВ, «СТС Love», «Домашний», «Россия 1», «Россия 24» и «Культура». В 2019 году на платформе стали доступны еще пять каналов — «Звезда», «Мир», IZ.ru, «Пятый канал» и канал «78». В 2020-м добавились НТВ, ТВ-3, «Матч», ТНТ, «Пятница» и «ТВ Центр». Сейчас на платформе можно смотреть онлайн 24 канала.