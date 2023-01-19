Роскомнадзор назвал критерии отнесения контента к ЛГБТ-пропаганде

В Минцифры сообщили о работе над подзаконными актами, которые будут регламентировать отнесение информации к пропаганде ЛГБТ, смены пола и педофилии. Среди критериев, которые подготовил Роскомнадзор (РКН) — направленность информации на убеждение в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними и привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений.

Критерии РКН для отнесения контента к ЛГБТ-пропаганде:

• направленность на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;

• убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе информации, направленной на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях;

• создание искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

• оправдание отказа от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных;

• возбуждение интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствование изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях;

• направленность на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости;

• выражение социального (или иного) одобрения людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.

Критерии начнут действовать с 1 сентября 2023 года сроком на шесть лет.

Напомним, закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста был принят в начале декабря. Согласно документу, она полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.