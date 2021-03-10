Роскомнадзор объявил, что начал замедлять скорость работы Twitter в России

С 10 марта на территории России замедляется скорость работы Twitter — из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент. Об этом заявили в Роскомнадзоре:

С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса «согласно регламенту». Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

В ведомстве добавили, что если Twitter продолжит игнорировать требования российского закона, то «меры воздействия будут продолжены» — вплоть до блокировки.

Как утверждает РКН, соцсеть с 2017 года не удаляет по требованию регулятора «контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». За это время Роскомнадзор направил в Twitter свыше 28 тысяч жалоб, но до сих пор не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией.