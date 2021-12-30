Роскомнадзор обязал Netflix транслировать 20 бесплатных российских телеканалов

Американский сервис Netflix внесён Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов. После локализации в России он должен будет выполнять российское законодательство, сообщает ТАСС.

В частности, сервис будет обязан исполнить требования статьи 10.5 закона «Об информации…», включая её самые свежие дополнения, например, распространять 20 федеральных телеканалов первого и второго мультиплекса, пояснил глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.

Есть и другие требования. Например, по словам Бырдина, владельцем локализованного сервиса должно быть российское юридическое лицо, иностранный контроль в нём должен быть не более 20% уставного капитала. Для соответствия российскому законодательству в течение двух месяцев Netflix Inc. должен открыть в России юрлицо, найти партнёра на 80% доли этой компании.

Со следующего года сервис также промаркирует контент в соответствии с законом. Кроме всего, он может претендовать на предустановку приложений на ввозимую в Россию электронику (смартфоны и Smart TV).

В Ассоциации интернет-видео надеются, что вслед за Netflix в реестр войдут Apple TV+, Google Play, Crunchyroll и другие сервисы.