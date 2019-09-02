Роскомнадзор очистил 20 тыс. пабликов от суицидального контента

Роскомнадзор за семь месяцев 2019 года заблокировал в четыре раза больше интернет-страниц с суицидальным контентом, чем за весь прошлый год. Об этом газете «Известия» сообщили в ведомстве.

Ведомство удалило за этот период информацию о способах совершения самоубийства с 20 тыс. страниц в интернете и заблокировал еще порядка 800. Для сравнения: в 2018 году такая информация была удалена с 25 тыс. сайтов, а заблокировано — 200.

Однако психологи отмечают, что такие меры не всегда эффективны. Порой удаление и блокировка только подогревают интерес к таким сайтам среди молодежи. Полностью же закрыть их все равно не получится, так как они имеют много «зеркал».

Также врачи отмечают, что эксперты Роспотребнадзора не обладают достаточными знаниями и опытом, чтобы корректно проводить оценку такой информации. Они призвали создать Федеральную службу по кибербезопасности. Иначе разрозненность тех, кто следит за порядком в интернете, только усугубит ситуацию.