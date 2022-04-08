Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Wonderzine

Доступ к онлайн-изданию Wonderzine ограничен по требованию Росмолодежи, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Доступ ограничен по решению от 6 апреля на основании статьи 15.1 федерального закона о едином реестре интернет-ресурсов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации.

«Сегодня, 7 апреля, Роскомнадзор заблокировал сайт российского издания Wonderzine. Мы получили уведомление ведомства о внесении в реестр сайтов, «содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — говорится в заявлении издания, опубликованном в четверг. По информации Wonderzine, поводом для блокировки стала жалоба Росмолодежи.