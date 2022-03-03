Роскомнадзор ограничил работу сайта The Village

В настоящее время доступ к сайту издания The Village в Российской Федерации ограничен. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

По утверждению представителей ведомства, доступ к The Village приостановили из-за распространения недостоверной информации о ходе специальной военной операции российских войск на территории Украины.

Напомним, что ранее в России была прекращена работа таких средств массовой информации как радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в РФ). Их также обвинили в распространении фейковой информации о ходе военной операции на Украине.