Роскомнадзор определил семь официальных операторов рекламных данных

Роскомнадзор выбрал операторов рекламных данных (ОРД), которые будут передавать информацию о рекламных размещениях в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).
Операторами стали:
• «Лаборатория разработки» (Сбер),
• «Яндекс Оператор Рекламных Данных» (Яндекс),
• «ВК Рекламные Технологии» (VK),
• «ОЗОН ОРД» (Озон),
• «МедиаСкаут» (МТС),
• «Первый ОРД» (Вымпелком),
• «ОРД-А» (Амбердата).
В ведомстве напомнили, что правом подать заявку обладает любое российское юридическое лицо, «в отношении которого прямо или косвенно контроль осуществляется российскими гражданами и организациями, и соответствующее установленным Правительством РФ требованиям». В числе этих требований РНК отмечает: размер уставного капитала не менее 200 млн рублей; владение необходимым для учета рекламы ПО и подтверждение готовности участников рынка интернет-рекламы с совокупным годовым объемом услуг 2,5 млрд рублей заключить договор с участником отбора при условии приобретения им статуса оператора рекламных данных.
Напомним, что с 1 сентября 2022 года в силу вступили новые поправки к Федеральному закону «О рекламе». ЖУРНАЛИСТ подробно рассказывал о нововведениях и требованиях к участникам рынка.
Источник: Роскомнадзор