Роскомнадзор определил семь официальных операторов рекламных данных

Роскомнадзор выбрал операторов рекламных данных (ОРД), которые будут передавать информацию о рекламных размещениях в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Операторами стали:

• «Лаборатория разработки» (Сбер),

• «Яндекс Оператор Рекламных Данных» (Яндекс),

• «ВК Рекламные Технологии» (VK),

• «ОЗОН ОРД» (Озон),

• «МедиаСкаут» (МТС),

• «Первый ОРД» (Вымпелком),

• «ОРД-А» (Амбердата).

В ведомстве напомнили, что правом подать заявку обладает любое российское юридическое лицо, «в отношении которого прямо или косвенно контроль осуществляется российскими гражданами и организациями, и соответствующее установленным Правительством РФ требованиям». В числе этих требований РНК отмечает: размер уставного капитала не менее 200 млн рублей; владение необходимым для учета рекламы ПО и подтверждение готовности участников рынка интернет-рекламы с совокупным годовым объемом услуг 2,5 млрд рублей заключить договор с участником отбора при условии приобретения им статуса оператора рекламных данных.

Напомним, что с 1 сентября 2022 года в силу вступили новые поправки к Федеральному закону «О рекламе». ЖУРНАЛИСТ подробно рассказывал о нововведениях и требованиях к участникам рынка.