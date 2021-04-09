Роскомнадзор подал в суд на «Первый канал» отсутствие маркировки СМИ-иноагента

Роскомнадзор составил протокол из-за показа в эфире «Первого канала» 11 марта в программе «Время покажет» сюжета СМИ, внесённого в реестр иноагентов, без указания соответствующей маркировки.

«Первый» использовал сюжет телеканала «Настоящее время» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) без указания на его статус иностранного агента. Суд принял заявление от РКН и назначил первое заседание на 6 мая. За нарушение требований по маркировке иноагентов юрлицо может быть оштрафовано на 30–40 тысяч рублей, должностное лицо — на 3–4 тысяч рублей.

В выпуске 11 марта в программе «Время покажет» обсуждали политику США после вступления на пост Джо Байдена, представление российского посольства в адрес МИД Великобритании из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство в стране, возобновление боёв в Донбассе и нападение на офис микрокредитной организации в Северодвинске.