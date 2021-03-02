Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении твиттера, который с 2017 года проигнорировал требование об удалении почти трех тысяч материалов с запрещенной в РФ информацией, они будут переданы в суд для рассмотрения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор составит в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещенной информации. Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора», — сообщили в пресс-службе ведомства на соответствующий запрос агентства.

Ранее в понедельник РКН сообщил о том, что социальная сеть Twitter «злостно нарушает российское законодательство». С 2017 года она не удалила 2 862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства не было удалено 2 336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних — 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств — 174 материала.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Там отметили, что за неудаление экстремистского, суицидального и порнографического контента предусмотрены штрафы выше.

«При этом за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», — сказали в пресс-службе РКН.