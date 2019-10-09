Роскомнадзор подпишет соглашение с интернет-регулятором Китая

Роскомнадзор и администрация киберпространства Китая подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве. Об этом RNS сообщили в пресс-службе Росконмнадзора:

Тесные рабочие контакты, которые де-факто происходили между Роскомнадзором и Администрацией киберпространства Китая в течение нескольких последних лет будут закреплены двусторонним соглашением о сотрудничестве. Документ имеет статус международного договора, его подписание, как предполагается, состоится на площадке VI Всемирной интернет-конференции в Учжене 20 октября.

Основным предметом данного соглашения станет сотрудничество российского и китайского регуляторов в области противодействия распространению запрещённой информации. В настоящее время документ проходит согласование китайской стороны, уточнили в Роскомнадзоре.