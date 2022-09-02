Роскомнадзор получил первые данные от операторов рекламы в Рунете

Роскомнадзор в четверг получил первые данные о рекламе в Рунете. С 1 сентября, согласно поправкам в закон «О рекламе», в России заработала система тотального учета интернет-рекламы. Заказчики, обслуживающие их агентства и сами веб-площадки должны передавать в Роскомнадзор информацию обо всех рекламных кампаниях в сети — стоимость контрактов, сроки проведения, информацию о договорах и т.п.

Передавать сведения участники рекламного рынка напрямую не могут: взаимодействовать с Роскомнадзором можно только через посредников — так называемых операторов рекламных данных (ОРД). Эти операторы должны хранить такую информацию минимум год.

Как сообщил представитель Роскомнадзора, во всех организациях, которые решили стать операторами интернет-рекламы, сейчас ведется проверка готовности взаимодействия их информационных систем с Единым реестром интернет-рекламы (ЕРИР). В итоге все участники цепочки смогут получать из реестра информацию, которая касается непосредственно их, а рекламодатель будет видеть информацию во всей цепочке. Оценку технической готовности должны провести в течение месяца, затем будет опубликован итоговый список операторов, объяснили в ведомстве.

Напомним, что ЖУРНАЛИСТ сделал материал об изменениях в закон: https://jrnlst.ru/advertising-law-2022