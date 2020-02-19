Роскомнадзор пообещал зеркальный ответ на штраф для НТВ в Прибалтике

Роскомнадзор предпримет зеркальные меры после того, как британский регулятор Ofcom оштрафовал вещающий в Прибалтике российский телеканал НТВ, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", держатель лицензии которого был накануне оштрафован на 20 тыс. фунтов стерлингов», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В данный момент регулятор прорабатывает конкретные меры, о которых объявит дополнительно, добавил представитель регулятора.

Конкретные меры в рамках имеющегося инструментария и действующего законодательства прорабатываются.

Ранее британский регулятор Ofcom оштрафовал на 20 тыс. фунтов стерлингов НТВ в Прибалтике из-за сюжета в программе «Сегодня» об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в 2018 году. Регулятор объявил, что телеканал нарушил принципы объективности.