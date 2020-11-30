Роскомнадзор попросил IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ

Роскомнадзор призвал российские ИТ-компании создать видеохостинги для отечественных СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации.

С таким предложением Роскомнадзор выступил после того, как YouTube ввел полный запрет на создание каналов для информационного агентства ANNA-News. Ведомство потребовало от корпорации Google, которой принадлежит YouTube, возобновить доступ к каналам ANNA-News.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в письме Роскомнадзора в Google.