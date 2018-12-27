Роскомнадзор попросили проверить деятельность СМИ-иноагентов

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич попросил Роскомнадзор проверить зарегистрированные в России СМИ-иноагенты, сообщается на сайте Общественной палаты.

В своем обращении Малькевич отмечает, что проблема защиты прав российских СМИ и журналистов за рубежом становится все более напряженной, регулярно они выступают как объекты давления, публичной травли и преследования.

«Член ОП РФ возмущен тем, что в отношении российских СМИ идет системная кампания по их дискредитации», — отмечается в сообщении.

В качестве примера давления на российские СМИ за рубежом Малькевич привел в пример жалобы на телеканал RT в британский регулятор Ofcom, а также публикацию газетой Times данных восьми сотрудников британского бюро Sputnik:

Содержание и манера подачи информационных материалов, выпускаемых СМИ-иноагентами в России, вызывают ряд вопросов. Зачастую они носят пропагандистский характер, направлены на подрыв авторитета органов государственной власти, разжигание социальных конфликтов.

Реестр СМИ, признанных в России иностранными агентами, ведет министерство юстиции. В частности, в реестр входят такие СМИ, как «Голос Америки» и «Радио Свобода»