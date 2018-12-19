Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на технологию, которая позволит заблокировать Telegram

Роскомнадзор в 2019 году планирует внедрить технологию DPI, чтобы блокировать запрещенные сайты и сервисы, в том числе мессенджер Telegram, сообщает Русская служба «Би-би-си».

По словам источников издания, оборудование для блокировки закупят за государственный счет и установят на сетях крупных операторов. По оценке собеседников «Би-би-си», на это потратят до 20 миллиардов рублей. Правовой основой для технологии станет законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, внесенный в Госдуму 14 декабря.

Тестирования технологии начались в августе на сети Ростелекома в Реутове. Как сообщал Reuters, в них участвовали семь компаний. Лишь один из производителей — компания Vas Experts — подтвердил свое участие в проекте.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram, руководство которого отказалось передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В общей сложности под блокировку попали почти 20 миллионов IP-адресов, что привело к сбоям в работе ресурсов, не связанных с Telegram. Сейчас Роскомнадзор по факту не ведет борьбу с Telegram, говорят источники «Би-би-си».