Роскомнадзор потребовал наказывать СМИ за ссылки на мат в материалах

Роскомнадзор настаивает на том, что СМИ должны нести ответственность за гиперссылки на сайтах, если эти ссылки ведут на страницу с матом.

Как следует из ответа пресс-службы Роскомнадзора, редакция СМИ несет ответственность за все материалы, которые опубликованы в данном СМИ:

Публикуя ссылку, вы хотите показать читателю определённый контент. Соответственно, если вы размещаете гиперссылку, вы несете ответственность за то, что читатель увидит, перейдя по ней.

Накануне руководители нескольких СМИ, включая радио «Эхо Москвы», «Новой газеты», телеканала «Дождь», изданий Znak.com и «Росбалт», попросили главу Роскомнадзора Александру Жарову разъяснить, почему ведомство привлекает к ответственности их СМИ как распространителей нецензурной брани за гиперссылки на страницы с матом.

По мнению авторов письма, мат на странице сайта — источника информации — может быть размещен позднее и специально, чтобы «подвести» СМИ под административную ответственность.

В «Роскомнадзоре» настаивают, что выпускающий редактор не может поставить в материал ссылку, не посмотрев, куда она ведет. Значит, если он ставит ссылку, которая ведет на нецензурную брань, он хочет показать эту брань аудитории, делает вывод ведомство.

Там подчеркнули, что им «неизвестны случаи, когда кто-то намеренно размещал на стороннем сайте мат после того, как ссылку на данную страницу опубликовали СМИ»:

Если редакция располагает фактами, что кто-то намеренно подводит СМИ под ответственность, эти факты обязательно будут проверены инспекторами Роскомнадзора при вынесении решения.

Ранее из-за гиперссылок на страницы с нецензурными словами Роскомнадзор оштрафовал «Дождь», «Эхо Москвы», The New Times, «Ведомости» и другие СМИ, говорится в сообщении на сайте телеканала «Дождь».

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