Роскомнадзор потребовал объяснений от Twitter за санкции против РИА Новости

Роскомнадзор отправил руководству Twitter Inc. письмо с просьбой разъяснить причины отсутствия в поиске аккаунта РИА Новости.

Ведомство отмечает, что в результате санкций от Twitter Inc. не подписанные прежде на аккаунт РИА Новости пользователи не могут найти его в соцсети ни на территории России, ни за рубежом.

РИА Новости приводит отрывок письма Роскомнадзора: «Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта РИА Новости».

Ранее агентство РИА Новости сообщило об отсутствии аккаунта в поисковой выдачи Twitter. До этого случая Twitter предпринимал аналогичные меры против RT и Sputnik.