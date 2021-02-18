Роскомнадзор потребовал от Clubhouse разбанить Владимира Соловьева

Роскомнадзор направил в адрес социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить аккаунт российского ведущего Владимира Соловьева, который заблокировали 15 февраля после жалоб пользователей. Об этом Роскомнадзор сообщил во «ВКонтакте».

Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение, отмечается в письме.

Ведомство также потребовало объяснить, почему доступ к аккаунту Соловьева ограничили.

Аккаунт Владимира Соловьева заблокировали после того, как он запустил свою комнату «Почему не взлетела квир революция в России?» Аккаунт забанили после спланированной акции пользователей Clubhouse, жаловавшихся на канал ведущего.