Роскомнадзор потребовал от кыргызского издания «Клооп» удалить статью о суициде в Бишкеке

Роскомнадзор потребовал от кыргызского издания «Клооп» удалить статью о самоубийстве 22-летнего жителя Бишкека. Об этом сообщает само издание.

Материал, вышедший на сайте под заголовком «Суицид 22-летнего Мунарбека в Бишкеке. Что известно?», был включен Роскомнадзором в реестр страниц, которые содержат запрещенную для распространения в России информацию.

Российский регулятор считает, что в статье есть информация о способах совершения самоубийства и даже призывы к суициду. В течение суток редакция «Клооп» должна будет удалить публикацию, в противном случае, сайт в России заблокируют.

В материале, к которому возникли вопросы у российского регулятора, рассказывается о суициде 22-летнего Мунарбека, которого спасатели несколько часов уговаривали не идти на самоубийство

Родственники юноши упрекали спасателей в бездействии: по словам родных, они могли бы установить батуты. В свою очередь, сотрудники МЧС настаивали, что это противоречит технике безопасности.