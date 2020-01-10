Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить информацию из новости о стрельбе в Дагестане трехлетней давности

Янв 10, 2020

Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить новость о стрельбе в дагестанском городе Хасавюрт, которая произошла в октябре 2016 года.

30 декабря 2019 года «Медиазона» получила уведомление от регулятора с требованием удалить «не соответствующую действительности, порочащую честь, достоинство и репутацию гражданина информацию». По данным Роскомнадзора, такое решение вынес суд Хасавюрта.

В уведомлении не было указано, какая именно информация в новости признана «порочащей», а база Хасавюртовского суда, где должно быть опубликовано решение, недоступна.

В связи с этим редакция «Медиазоны» решила заменить имена и факты в заметке на [Роскомнадзор].

9 января Роскомнадзор прислал повторное требование удалить «порочащую» информацию и снова не пояснил, в чем она состоит. База решений Хасавюртовского суда по-прежнему недоступна. Издание удалило из текста новости дополнительные подробности.

Источник: ЖурDom
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