Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить информацию из новости о стрельбе в Дагестане трехлетней давности

Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить новость о стрельбе в дагестанском городе Хасавюрт, которая произошла в октябре 2016 года.

30 декабря 2019 года «Медиазона» получила уведомление от регулятора с требованием удалить «не соответствующую действительности, порочащую честь, достоинство и репутацию гражданина информацию». По данным Роскомнадзора, такое решение вынес суд Хасавюрта.

В уведомлении не было указано, какая именно информация в новости признана «порочащей», а база Хасавюртовского суда, где должно быть опубликовано решение, недоступна.

В связи с этим редакция «Медиазоны» решила заменить имена и факты в заметке на [Роскомнадзор].

На новогодних праздниках Роскомнадзор поздравил нас требованием удалить новость 2016 года, поэтому теперь она выглядит так https://t.co/B6V946TFe1 — Медиазона (@mediazzzona) 9 января 2020 г.

9 января Роскомнадзор прислал повторное требование удалить «порочащую» информацию и снова не пояснил, в чем она состоит. База решений Хасавюртовского суда по-прежнему недоступна. Издание удалило из текста новости дополнительные подробности.