Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить исследование о коронавирусе в системе ФСИН

Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить публикацию «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН». Ведомство направило в редакцию соответствующее уведомление.

По мнению регулятора, в статье содержится «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений».

Ведомство считает, что в публикации есть данные о «неконтролируемом распространении инфекции COVID-19 в УИС и недостаточных мерах, принимаемых ведомством для предупреждения заболеваемости среди лиц, находящихся в местах ограничения и лишения свободы, а также о попытках ФСИН России скрыть реальное количество инфицированных, находящихся в тяжелом состоянии, числе летальных исходов по этой причине и другие».

Какие именно фрагменты текста вызвали претензии, Роскомнадзор не уточняет.