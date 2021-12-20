Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно восстановить доступ к каналу RT

16 декабря Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Google LLC (владелец видеохостинга YouTube) с требованием в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала «RT auf Sendung», принадлежащего российскому СМИ RT. Кроме того, в ведомстве потребовали объяснить причины введения ограничений.

В письме отмечается, что деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено.

В декабре международный информационный телеканал RT получил право вещания в эфире из Москвы на территории 33 европейских стран, включая Германию, Австрию и Швейцарию, после чего запустил новый немецкоязычный телеканал RT DE информационно-аналитической направленности и параллельно - YouTube-канал «RT auf Sendung», ретранслирующий прямой эфир RT DE. Однако в день запуска YouTube-канал «RT auf Sendung» был заблокирован, якобы за нарушения правил площадки.

С начала 2020 года видеохостинг YouTube 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам. Наиболее часто ограничения накладываются на российское СМИ RT.

Согласно российскому законодательству (482-ФЗ), Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора. В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность.