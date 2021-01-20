Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к контенту Politrussia

Роскомнадзор требует от американской компании Google (владелец YouTube) восстановить доступ к контенту канала YouTube российского СМИ Politrussia. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Видеоролик главного редактора Руслана Осташко был размещен 17 января на YouTube-канале издания Politrussia, однако администрация платформы его удалила. По мнению ведомства, видео посвящено анализу общественно-политической обстановки в мире и не содержит запрещенной информации, оснований для его удаления нет.

В связи с этим, Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации российского СМИ Politrussia на YouTube.

Из сообщения Роскомнадзора:

Данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России.

Ранее Роскомнадзор требовал от Google снять ограничения, введенные в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE», ведущим которого выступает Владимир Соловьев. В ведомстве подчеркнули, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.