Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видеозаписи эфира передачи «60 минут» на YouTube

Июн 3, 2021

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи эфира передачи «60 минут» от 31.05.2021.

Администрация видеохостинга YouTube (принадлежит Google) ограничила доступ к записи эфира российского общественно-политического ток-шоу «60 минут», размещенной на официальном канале телепередачи. В ходе эфира обсуждались подготовка ко встрече Путина с  Байденом, политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair.

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.

Источник: Роскомнадзор
 
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