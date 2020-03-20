Роскомнадзор потребовал удалить фейковую информацию о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», а также у соцсетей «ВКонтакте», Instagram и ведеохостинга YouTube удалить ложную информацию о коронавирусе, говорится в сообщении регулятора:

20 марта на основании требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ (“Эхо Москвы”, “Говорит Магадан”) удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.

Кроме того, на основании требований Генеральной прокуратуры Роскомнадзор потребовал у администраций социальных сетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности: