Роскомнадзор потребовал удалить прямые эфиры E1.RU из сквера у Драмтеатра

Роскомнадзор прислал требование об удалении с YouTube-канала E1.RU двух онлайн-трансляций из сквера у Драмтеатра, которые проводились во второй и третий день противостояния между сторонниками и противниками строительства храма Святой Екатерины на этом месте.

РКН мотивирует это требованием прокуратуры, которая увидела в комментариях пользователей «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Евгений Шуров, руководитель юридического отдела E1.RU:

Причиной направления требования об удалении являются комментарии к ролику, содержащие призывы к экстремистской деятельности. Мы удалим все комментарии, таким образом исключим причины, послужившие основанием для требования.

Недавно депутат Заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил со своего канала на youtube.com видео, посвященное протестам в Екатеринбурге. В его случае Роскомнадзор также сослался на требования прокуратуры, которая увидела в видеоролике призывы к экстремистской деятельности в комментариях к ролику.