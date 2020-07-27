Роскомнадзор предложил помечать публикации по материалам СМИ-иноагентов специальным сообщением

Роскомнадзор опубликовал проект приказа, согласно которому СМИ должны помечать специальным сообщением публикации (аудио- и видео- в том числе), источник которых признан иноагентом.

В случае утверждения приказа, примечание к таким текстам будет выглядеть следующим образом:

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Аудиофайлы и видеоматериалы придется помечать схожим образом.

Роскомнадзор предлагает обязать СМИ размещать этот текст под заголовком, прописывать его шрифтом вдвое крупнее заголовка и материала, цветом, контрастным к фону, наложение указания на иные изображения и материалы недопустимо.

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов в России радиостанции «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», проекты «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Север.Реалии», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Фактограф».