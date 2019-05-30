Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках от своего имени

Роскомнадзор предупредил о массовой рассылке фальшивой информации от своего имени, сообщили в пресс-службе регулятора:

По сообщению ряда операторов персональных данных, зафиксирована массовая рассылка неизвестными лицами фальшивых информационных уведомлений от имени Роскомнадзора. <...> В письме содержится требование о предоставлении в Роскомнадзор перечня документов о намерении осуществлять обработку персональных данных под угрозой привлечения к административной ответственности.

В Роскомнадзоре, уточнили что распространяемая информация не соответствует действительности.

Рассылка производится с почтового сервера с доменным именем, которое не используется Роскомнадзором.

«Официальные сообщения службы могут быть отправлены исключительно с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru», — заключили в ведомстве.