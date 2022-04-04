Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

Роскомнадзор предупредил, что от его имени злоумышленники отправляют людям и компаниям письма с вредоносными файлами:

Участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты граждан и организаций писем якобы от имени Роскомнадзора. Подобные письма содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения.

Роскомнадзор не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом.

Обращаем внимание, что открытие подозрительных писем или файлов-вложений может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к вашим устройствам и содержащимся на них данным.