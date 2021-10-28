Роскомнадзор пригрозил Google и Facebook оборотными штрафами

Представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американский IT-компаний. Подобными санкциями уже пригрозили корпорациям Google, Facebook и Twitter. О готовности ведомства принять меры сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы надзорной инстанции Вадима Субботина.

«В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании — это Facebook, Google и Twitter», — заявил Субботин.

В ведомстве уточнили, что оборотные штрафы могут быть применены за отказ IT-гигантов удалять запрещенный на территории России контент. Facebook, Google, Twitter и некоторые другие зарубежные компании уже неоднократно получали взыскания за подобные нарушения российского законодательства. Однако до этого отечественные власти не применяли оборотные штрафы, а ограничивались лишь стандартными мерами.

14 сентября Facebook обязали выплатить еще 21 миллион рублей в России. Общая сумма штрафов компании, которые российский суд требует от платформы, превысила 90 миллионов рублей. Вместе с тем суд еще раз оштрафовал и Twitter: сервис обязали выплатить пять миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент в стране. Общая сумма штрафов Twitter составила более 45 миллионов рублей.