Роскомнадзор предупредил СМИ о возможной блокировке за «непроверенную информацию о мобилизации»

Роскомнадзор предупредил журналистов о том, что при подготовке и публикации материалов о частичной мобилизации в РФ необходимо использовать информацию, полученную исключительно от федеральных и региональных органов власти.

«Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — заявили в надзорном ведомстве.

Распространение ложной информации влечет за собой незамедлительную блокировку, добавили в Роскомнадзоре.

Похожее заявление с требованием опираться исключительно на официальные источники Роскомнадзор выпускал 24 февраля — в первый день специальной военной операции на территории Украины.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, призыву подлежат «только граждане, которые состоят в запасе».