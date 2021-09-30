Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за удаление двух каналов RT

Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать два немецких YouTube-канала Russia Today, в случае неисполнения предписания видеохостингу может грозить блокировка на территории России. Сообщение ведомства в среду поступило в РБК.

Ведомство направило письмо руководству Google, «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today».

В письме также говорится, что Google подобными действиями нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и занимается цензурой. По российским законам, за такие действия генпрокурор или его заместители могут признать интернет-ресурс причастным «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», а Роскомнадзор — выдать предупреждение, отмечается в послании.

«В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — отметили в ведомстве.