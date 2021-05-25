Роскомнадзор пригрозил замедлить работу Google

Google в России могут оштрафовать из-за недостаточной фильтрации запрещенного контента. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил Роскомнадзор.

По данным ведомства, Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный контент. В ведомстве указали, что речь идет в том числе о сайтах террористических и экстремистских организаций, сайтах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазинах по продаже наркотических средств.

В общей сложности в Роскомнадзоре указали на 5 тыс. запрещенных материалов на YouTube (принадлежит Google). Из них 3,5 тыс. содержат призывы к экстремизму, а более 900 запрещены судом.

Всего Роскомнадзор направил в адрес администрации Google более 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. «Если после уведомления интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток, она будет оштрафована на сумму в размере от 800 тыс. до 4 млн руб.», — предупредили в Роскомнадзоре.

При повторном нарушении размер штрафа может вырасти до десятой доли совокупного размера годовой выручки компании. Помимо этого, в Роскомнадзоре допустили, что могут принять меры по замедлению трафика Google, поскольку ведомство не устраивают «объемы и сроки неудаления» платформой запрещенного в России контента.