Роскомнадзор приостановил плановое наблюдение за СМИ до конца июня

Роскомнадзор по просьбе Минкомсвязи приостановил плановые контрольные мероприятия в отношении СМИ, в надзорном ведомстве уточнили, что систематического наблюдения в сфере СМИ и телерадиовещания не будет до конца июня.

Об этом говорится в ответе замглавы Минкомсвязи Алексея Волина в адрес председателя Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева, датированном 17 апреля.

Как уточнили в пресс-службе Роскомнадзора, ранее в связи с эпидемиологической ситуацией РКН отменил проведение плановых контрольных мероприятий в отношении СМИ и вещателей, запланированных в срок до 30 апреля:

В настоящее время уже принято решение об отмене всех плановых систематических наблюдений в сфере СМИ и телерадиовещания вплоть до 30 июня.

В ведомстве добавили, что внеплановые мероприятия при наличии оснований проводиться будут.

В письме замглавы Минкомсвязи также сказано, что ведомство вместе с представителями медиаиндустрии сформировало и представило в правительство комплекс мер по снижению налогового давления, частичной отсрочке выплат и заморозке проверок в отношении редакций СМИ. В настоящий момент указанные предложения прорабатываются Минэкономразвития России по поручению кабмина, заявил Волин.

Кроме того, Минкомсвязи направила письма главам субъектов РФ «с аргументированной просьбой обеспечить бесперебойную работу организаций, производящих и выпускающих СМИ". "По поступающей информации от представителей отрасли, на настоящий момент в 30 регионах РФ газеты и журналы выходят без перебоев. Полагаем, что их примеру могут последовать и другие субъекты РФ», — говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время проводится интенсивная и тщательно скоординированная работа различных органов власти в диалоге с представителями отрасли в поиске оптимальных возможных антикризисных решений.