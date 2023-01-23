Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером

Telegram причислят к числу иностранных мессенджеров. Таким образом, Telegram будет запрещено использовать для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Поясняется, что запреты, вводимые новым законом и вступающие в силу с 1 марта текущего года, затрагивают интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок. Кроме того, ограничения коснутся банков.

По данным СМИ, юристы не исключают ряда исключений со стороны РКН во время реализации новых норм.

Некоторым организациям в РФ запретят использовать Telegram для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», объяснили в регуляторе.