Роскомнадзор продлил срок замедления Twitter

Роскомнадзор не стал блокировать Twitter и дал соцсети дополнительное время на удаление запрещенного контента, говорится в сообщении ведомства.

Вместо полной блокировки Роскомнадзор продлил срок замедления работы соцсети до 15 мая.

На такой шаг ведомство пошло «с учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента». После того как власти ограничили работу соцсети в России, Twitter удалил около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в стране материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента, сообщили в Роскомнадзоре.

Помимо этого, администрация Twitter стала быстрее удалять запрещенный материал. «Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час», — отметили в ведомстве. В то же время в нем напомнили, что по российским законам соцсети должны удалять запрещенную информацию в течение 24 часов с момента получения уведомления.

«Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещенной информации. Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России», — заключили в ведомстве.