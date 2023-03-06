Роскомнадзор пропишет в законе правила сбора персональных данных интернет-сервисами

Роскомнадзор (РКН) предложил прописать в законодательстве правила сбора персональных данных и заключения пользовательских соглашений интернет-сервисами. Ведомство готовит соответствующие поправки в закон «О персональных данных».

О необходимости данной меры заявила директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде (входит в Главный радиочастотный центр, подведомственный РКН) Людмила Куровская во время выступления на вебинаре РКН.

Она пояснила изданию, что сейчас в законодательстве нет определения пользовательского соглашения, а само оно может содержать разную информацию, включая описание функций сервиса, правила копирования авторских материалов и прочее.

По словам Куровской, на практике соглашения охватывают более широкий круг правоотношений, регулируя не только условия пользования сайтом и размещенной на нем информацией, но и, например, условия совершения сделок на сайте.

По мнению представителя Главного радиочастотного центра, унификация правил заключения пользовательского соглашения сократит случаи необоснованного сбора и обработки персональных данных и минимизирует риски их утечки.

Она добавила, что пользовательское соглашение «должно быть конкретным и исключать негативные последствия для граждан». «Например, мы предлагаем запретить внесение в него положений об автоматическом согласии на обработку персональных данных с момента перехода на сайт», — уточнила Куровская.