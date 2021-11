Роскомнадзор просит суд заблокировать издание The Insider* из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявление Роскомнадзора о блокировке издания The Insider* принято судом. Заседание по нему пока не назначено», — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что главный редактор издания Роман Доброхотов незаконно перешел российско-украинскую границу вне пунктов пропуска. В ведомстве отметили, что в связи с этим против него возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы»).

23 июня Минюст внес издание The Insider* в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, попало юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

*включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента