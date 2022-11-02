Роскомнадзор протестирует систему распознавания дипфейков в видео

Роскомнадзор протестирует разработку в области распознавания дипфейков по видеозаписи с помощью искусственного интеллекта. Отечественный сервис Expert создали специалисты Национального центра когнитивных разработок ИТМО, подведомственного РКН Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).

Expert анализирует видео и аудио, оценивая уверенность, уровень агрессии внутренней и внешней, противоречивость и прочие показатели. Сервис «заточен на работу с английским языком», но система может проанализировать уровень агрессии или уверенности на любом языке.

По словам руководителя научно-исследовательской лаборатории «Когнитивная невербалика» НЦКР ИТМО Олега Басова, английский был выбран как самый распространенный язык, доработка системы для получения текста из речи на русском языке стоит в ближайших планах.

В 2020 году российская компания Vien представила разработку на основе нейросети, которая позволяет определять признаки технологий deepfake на видео с точностью более 90%. Тогда сообщалось, что в перспективе сервисом смогут пользоваться медиакомпании, новостные и PR-агентства, нуждающиеся в фактчекинге информации, а также обычные пользователи, сомневающиеся в подлинности видеороликов.