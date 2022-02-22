Роскомнадзор проведет расследование из-за публикации Readovka о блокировке Telegram

Роскомнадзор проведет расследование в связи с публикацией издания Readovka, в которой утверждалось, что он планирует заблокировать Telegram. Никаких решений об ограничении доступа к мессенджеру не принималось, заявили в воскресенье журналистам в ведомстве.

Ранее издание написало, что Роскомнадзор направил уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена нарушающая закон информация, указав ссылку не на конкретный материал, а на Telegram в целом. По данным Readovka, нарушающим закон было признано одно из сообщений в телеграм-канале издания.

«Издание Readovka цитирует лишь часть направленного Роскомнадзором уведомления, тем самым дезинформируя читателей. В направленном ведомством уведомлении указана конкретная ссылка на материал, размещенный в телеграм-канале издания Readovka. Доступ к данному материалу подлежит ограничению за распространение недостоверной общественно значимой информации. Также в уведомлении содержится описание запрещенной информации», — заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность: штраф для должностных лиц составляет от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс.

В Роскомнадзоре призвали «с осторожностью относиться к материалам, распространяемым изданием Readovka», и обратили внимание его руководства на «недопустимость целенаправленного распространения недостоверной общественно значимой информации и дезинформации читателей о деятельности ведомства». «Ведомство проведет административное расследование факта распространения изданием Readovka недостоверной общественно значимой информации», — добавили в федеральной службе.