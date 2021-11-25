Роскомнадзор рассказал о случаях цензуры материалов российских СМИ

Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 случай цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок.

Пресс-служба Роскомнадзора напомнила, что Конституция гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру. Для защиты прав граждан в декабре 2020 года приняли закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ.

«Начиная с 2020 года Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок (социальные сети и видеохостинги). На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube — 24; Facebook — 13; Instagram — восемь; Twitter — четыре; Google — один; TikTok — один», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наиболее часто цензуре подвергаются материалы российских СМИ (Sputnik, RT, Anna News), вещающих на международную аудиторию. Также зафиксированы случаи цензуры в отношении официальных аккаунтов отдельных СМИ — ГТРК «Таврида» («Вести Крым»), сетевых изданий «Крым 24», «Политика сегодня» и других.

В ведомстве уточнили, что пока ограничения сняты только в 17 случаях.