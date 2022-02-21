Роскомнадзор рассылает СМИ новые письма с требованием удалить материалы по расследованиям Навального

Роскомнадзор требует от Znak.com, Forbes, RTVI, «Медиазоны»*, Republic* удалить материалы, сделанные по расследованиям оппозиционного политика Алексея Навального.

Речь идёт о семи публикациях Znak.com и Forbes, а также о четырёх на сайте RTVI. Среди материалов — новости и заметки, где говорится о «дворце Путина» в Геленджике, о доходах семьи спикера Госдумы Вячеслава Володина, о недвижимости экс-премьера Дмитрия Медведева. От «Медиазоны»* потребовали удалить пересказ расследования о семье Михаила Мишустина.

В письмах Роскомнадзора цитируется требование Генпрокуратуры от 28 января 2022 года, согласно которому новости о расследованиях распространяют материалы организации (ФБК**), деятельность которой запрещена в России, что нарушает закон «О противодействии экстремистской деятельности».

1 февраля аналогичные требования регулятор разослал редакциям телеканала «Дождь»*, «Медузы»*, «Эха Москвы», «Новой газеты», TJ, «Бумаги», ЗАКС.Ру и других СМИ.

*Внесены в реестр СМИ-иноагентов

**ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельного в России запрещена / ФБК внесён в реестр НКО-иноагентов / Навальный внесён в список террористов и экстремистов