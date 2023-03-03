Роскомнадзор разблокировал Shutterstock

Роскомнадзор (РКН) снова открыл доступ к фотобанку Shutterstock, сообщил представитель ведомства. С 28 февраля 2023 г. сервис был заблокирован РКН на территории России на основании решения Роспотребнадзора.

Причиной блокировки стало размещение на сайте Shutterstock «деструктивных материалов, в том числе суицидального и пронаркотического контента». В РКН ранее отмечали, что после удаления этих материалов доступ к фотобанку может быть восстановлен.

«Администратор сайта сообщил в Роскомнадзор, что выполнил требования ведомства», – отмечает представитель РКН. После проверки удаления запрещенной информации интернет-ресурс разблокирован, продолжает он.

Ранее письмо с просьбой открыть доступ к сервису (есть в распоряжении «Ведомостей») в РКН направила Ассоциация блогеров и агентств (АБА). Его подписали 20 креативных агентств – участников ассоциации: среди них Hello blogger, Blacklight, LabelUp, Ploskov Production, Dada, Grape, Бюро Up, «Больше чем агентство» и др. В письме указано, что, по оценке АБА, фотобанком пользуется более 80% всего рекламного рынка.

Материалы с Shutterstock регулярно используются для создания рекламных материалов всех видов и форматов: блогерских интеграций, рекламных баннеров, видеороликов и т. д., поясняет креативный директор агентства Grape Петр Лебедев.