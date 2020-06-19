Роскомнадзор разблокировал Telegram

Роскомнадзор объявил, что снимает требования об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре заявили, что позитивно оценили готовность противодействовать терроризму и экстремизму, о которой ранее говорил основатель Telegram Павел Дуров. В ведомстве также отметили, что готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, которые работают на территории страны, «для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков». Требования об ограничении доступа сняли по согласованию с Генеральной прокуратурой, говорится в сообщении.

Ранее с инициативой о разблокировке мессенджера выступили депутаты Госдумы от «Справедливой России». По мнению парламентариев, Telegram используется властью как официальный канал распространения информации, особенно на фоне пандемии COVID-19. Павел Дуров сказал, что приветствует идею разблокировки мессенджера, а борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки «не исключают друг друга».

Telegram был официально заблокирован в апреле 2018 года. При этом полностью остановить работу мессенджера не удалось. Причиной блокировки стал отказ Telegram предоставить в ФСБ ключи для расшифровки перепески пользователей. Павел Дуров заявлял о том, что технической возможности передать ключи нет, а просьба службы нарушает статью Конституции о тайне переписки. Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к тому, что другие мессенджеры, компании и игровые сервисы начали отмечать сбои в своей работе.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку сервиса в России. «Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, от разблокировки вырастят стабильность и скорость работы Telegram в России. То, что теперь прямые веб-ссылки на каналы и сервисы мессенджера будут работать без VPN, поможет нарастить число участников каналов и чатов, сказал основатель сервиса.

«В плане сохранности личных данных изменений нет, — подчеркнул Дуров. — Право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом Telegram во всех странах».

Основатель мессенджера полагает, что разблокировка — «хороший сигнал» для IT-предпринимателей и инвесторов.