1 сентября 2022 года в силу вступили новые поправки к Федеральному закону «О рекламе». Они запрещают распространять рекламу, которой не присвоен специальный идентификатор — токен. Присваивать его должен оператор рекламных данных, с которым рекламораспространитель заключит договор. На данный момент Роскомнадзор разработал перечень требований к идентификатору рекламы:

1) Оператор рекламных данных должен будет предоставлять в Роскомнадзор идентификатор рекламы до распространения рекламы в интернете.

2) Если реклама находится в составе авторских произведений в форме текстового или текстово-графического блока, видеоролика или аудиозаписи, то идентификатор можно будет присвоить после размещения.

3) Оператор обязан в течение года хранить идентификаторы.

Полный список требований можно посмотреть на сайте проектов нормативных правовых актов.

Публичные обсуждения проекта требований завершатся 20 октября.

Подробнее о новой версии закона «О рекламе» вы можете почитать в нашем материале по ссылке.