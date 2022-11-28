Роскомнадзор разрешил не загружать в ЕРИР полное видео с нативной рекламой

Роскомнадзор (РКН) разрешил при регистрации креатива с нативной рекламой в качестве образца загружать в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) только ту часть видео, которая содержит рекламную интеграцию. При этом встраивать надпись «реклама» и идентификатор креатива в хранимый образец видео не требуется.

Согласно проведенному Ассоциация блогеров и агентств (АБА) исследованию, ежегодное количество интеграций в видеоконтент блогеров превышает 5 тыс. единиц, это 200 ТБ в год.

В РКН уточнили, что рекомендации для показа исходного видео с нативной рекламой конечному потребителю сохраняют актуальность.