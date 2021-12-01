Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов на СМИ-иноагентов

Роскомнадзор с начала года составил 920 протоколов за отсутствие маркировки у СМИ-иноагентов, почти все — на структуры «Радио Свобода»*.

Практически все из них, 910 из 320, пришлись на ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* (и его гендиректора) — российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов.

Из них 390 протоколов — по части 1, 455 - по части 2 и 65 по части 3 статьи 19.34.1 КоАП РФ.

*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.