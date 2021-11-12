Роскомнадзор с сентября заблокировал 2,8 тыс. материалов с недостоверной информацией

Роскомнадзор ограничил с 1 сентября 2021 года доступ к 2,8 тыс. материалов с недостоверной информацией. Среди них — мошеннические действия в кредитно-финансовой сфере, а также предложения о покупке поддельных справок и сертификатов вакцинации, сообщают «Известия».

Большое число фейков о коронавирусе появилось в период ноябрьских выходных. Так, число материалов, доступ к которым был ограничен в ноябре, уже составляет порядка 50% от количества материалов, удаленных и заблокированных за весь октябрь. Среди них — не только информация о локдауне и ограничениях, но и фейки о массовой эвакуации населения в пункты временного размещения.

Если смотреть по темам осени, то самая популярная — коронавирус. На втором месте фейки по выборам. Финансово-кредитная тематика на третьем, далее идут ложные сообщения о переписи населения. Замыкают топ-5 фейки, связанные с терроризмом в школах. Самая популярная методика дезинформации — отталкиваться от реальных новостей и искажать их смысл.

В Госдуме распространение недостоверных сведений о коронавирусе назвали опасным для жизни и здоровья россиян. Проблема заключается также в том, что часто население не верит властям в таких вопросах, рождаются разные слухи и домыслы. Недостоверные сведения распространяются не только о коронавирусе, но и вокруг большинства сфер жизни человека. Поэтому работа по закрытию и блокировке таких сведений должна быть продолжена и усилена, уверены там.