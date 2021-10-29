Роскомнадзор составил два протокола на канал «Муз-ТВ» за ЛГБТ-пропаганду

Ведомство усмотрело нарушения в летней трансляции «Премии Муз-ТВ». В РКН сочли, что в России подобные материалы можно показывать только с пометкой «18+» и после 23 часов. Дело рассмотрит Басманный суд Москвы 17 ноября.

Как передает РБК, на премии «Муз-ТВ» 4 июня некоторые участники появились в женском платье, а певец Филипп Киркоров с рэп-исполнителем Давидом Манукяном в образе молодоженов проехались по ковровой дорожке в кабриолете с цветами, в окружении полуобнаженных мужчин.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году. ЕСПЧ признал его дискриминационным и нарушающим Европейскую конвенцию о правах человека.